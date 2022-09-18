На деокупованих територіях банкомати працюють не скрізь. Тож для того, щоб пенсіонери могли отримати кошти, Уряд ухвалив нові законодавчі зміни.

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Як отримати пенсію готівкою

Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні ПФУ. Гроші доставлятиме Укрпошта.

Цю ініціативу вирішили ввести через те, що ще не на всіх деокупованих територіях ще є електропостачання та зв'язок.

Нагадаємо, на ДОТ України триває відновлення усіх систем життєзабезпечення. Втім, поки що не всюди є електропостачання й зв’язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати. Щоб пенсіонери на ДОТ змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і була введена згадана законодавча новація,

– мовиться в повідомленні.

Переселенцям з Криму спростять порядок отримання пенсій

Днями в Уряді вирішили спростити порядок видачі пенсій для вимушених переселенців з тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Тепер не потрібно буде підтвердження уповноваженого органу росії про те, що людині не призначалась пенсія в країні-агресорці.

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