Міністерство соціальної політики напрацювало зміни до відповідних актів Уряду.

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Що зміниться

Зокрема, тепер не потрібно буде підтвердження уповноваженого органу росії про те, що людині не призначалась пенсія на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

Щодо низки інших документів ще приймають рішення

Громадські організації проведуть спеціальний аналіз щодо доречності надання низки інших документів, які передбачені Порядком виплати пенсій, та нададуть відповідні рекомендації.

Поки відповідні зміни опрацьовуються, звернення, що надходять на гарячі лінії Мінреінтеграції та БФ “Право на захист”, "Крим СОС" та "Донбас СОС", будуть передавати до Мінсоцполітики і вирішуватимуться в індивідуальному порядку.

Звертатись можна за телефонами:

“Донбас СОС” — 0800309110 (безкоштовно з усіх українських операторів) та 093 500 69 18 (Viber)

“Крим СОС” — +38 096 224 01 23 (дзвінки на телефон та месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) +38 063 077 16 19 (тільки месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) за тарифами операторів

БФ “Право на захист” — можна звертатись щодня з 7:00 до 22:00 за наступними контактами:

"Гаряча лінія" у телеграмі або за телефонами: +380995075090, +380685075090, +380935075090.

Мінреінтеграції — 1548 (гаряча лінія з кризових питань), +38 066 813 62 39 (гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО).

Раніше Володимир Зеленський розповів, що на деокупованих територіях українцям вже почали виплачувати пенсії.

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