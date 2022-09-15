Министерство социальной политики наработало изменения в соответствующие акты Правительства.

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Что изменится

В частности, теперь не потребуется подтверждения уполномоченного органа россии о том, что человеку не назначалась пенсия на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

По ряду других документов еще принимают решения

Общественные организации проведут специальный анализ уместности предоставления ряда других документов, предусмотренных Порядком выплаты пенсий, и дадут соответствующие рекомендации.

Пока соответствующие изменения прорабатываются, поступающие на горячие линии Минреинтеграции и БФ “Право на защиту”, "Крым СОС" и "Донбасс СОС" обращения будут передавать в Минсоцполитику и будут решаться в индивидуальном порядке.

Обращаться можно по телефонам:

"Донбасс СОС" - 0800309110 (бесплатно со всех украинских операторов) и 093 500 69 18 (Viber)

"Крым СОС" - +38 096 224 01 23 (звонки на телефон и мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) +38 063 077 16 19 (только мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) по тарифам операторов

БФ "Право на защиту" - можно обращаться ежедневно с 7:00 до 22:00 за следующими контактами:

"Горячая линия" в телеграмме или по телефонам: +380995075090, +380685075090, +380935075090.

Минреинтеграции - 1548 (горячая линия по кризисным вопросам), +38 066 813 62 39 (горячая линия Уполномоченного по ВПЛ).

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что на деоккупированных территориях украинцам уже начали выплачивать пенсии.

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