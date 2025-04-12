Сообщает 24 Канал со ссылкой на сержанта, фронтовика, который сейчас служит в ТЦК, Александра Порожнюка в интервью "Главкому".

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Могут ли сотрудники ТЦК снимать на видео процесс вручения повестки

Порожнюк рассказал, что у работников ТЦК нет запрета на съемку процесса вручения повестки.

Бывает, мы ходим с нагрудными камерами, такими, как у полицейских. Если человек сам совершает агрессию, а потом звонит жалуется на горячую линию, мы можем с помощью видео доказать, как все было. Но не все и не каждый раз ходят "на повестки" с видеокамерами, потому что те камеры когда выдают нам, а когда и не выдают,

– отмечает он.

Кроме того, военные возмущаются, что в сети можно найти только те видео, где ТЦК грубо запихивают мужчин в бусики, однако таких случаев в разы меньше, чем тех, когда унижать сотрудников военкомата, провоцируют столкновение.

"Однажды в Полтаве, когда я подошел к парню проверить учетные документы, оказалось, что ему 24 года, а мне показалось, что уже лет 26. То есть я думал, что он уже призывного возраста. Я вежливо попросил документы, а он начал клясть меня на все лады, материться. Кричал мне в лицо: "Идите сами воюйте! Война для вас, а не для нас". Я говорю, что мне самому 24 года и я уже был на передке. А он: "Тебя бог накажет!". Да меня, говорю, уже наказал – я ранен. А он: "Так еще раз накажет! Идите воюйте. У нас тут, в Полтаве, войны нет", – поделился Порожнюк.

Он добавил, что в таких ситуациях приходится сдерживаться, ведь такие люди вызывают раздражение, но проблем иметь не хочется.

Один раз коллега начал скандалить, когда ребята, к которым он подошел, попросили показать документ, что он имеет право вручать повестки. То словесная была стычка. То я тогда подошел, поговорил, они нормально отнеслись, показали мне свои документы, что у них есть бронь, мы нормально так поговорили. Мой собрат был немного неправ,

– рассказывает сержант.

Порожнюк подчеркивает, что всегда относится к людям с уважением. Он не подходит к ним с криками "Я герой, потому что воевал, а ты уклонист", а начинает с вежливого обращения: "Здравствуйте. Можно ваши учетные данные проверить? Есть ли у вас отсрочка?". Благодаря такому подходу, люди обычно отвечают с взаимным уважением.