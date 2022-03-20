Он призвал транснациональные компании по всему миру прекратить вести бизнес в России. Ведь как можно сотрудничать с нагло и безжалостно разрушающими города и убивающими гражданских граждан Украины.

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Свое сообщение Дмитрий Кулеба проиллюстрировал руинами Драматического театра в Мариуполе, где скрывалось несколько сотен гражданских.

Это руины Драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных людей. Варварское военное преступление России. Я хочу спросить транснациональные компании, которые до сих пор работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес? Как вы можете кормить, служить и платить тем, кто это сделал, – написал Кулеба.

Напомним, 16 марта российские оккупанты целенаправленно разрушили Драматический театр Мариуполя. Их даже не остановила надпись "дети", которую нарисовали вблизи здания. К счастью, бомбоубежище выдержало, оттуда начали эвакуировать людей. В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно.

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