Впрочем, россияне, которые входят в Украину и стоят на блокпостах, любят наживаться на других и берут взятки. Об этом 24-му каналу эксклюзивно рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Важно Мариуполь превратили в морг, а россиянам показывают это как "огромную радость"

По его словам, каждый мужчина хочет избежать мобилизации, как может. Есть разные варианты:

кто-то скрывается;

другие стараются не жить по адресу прописки – у родственников или знакомых;

мужчины даже не выходят на улицу.

Однако есть и такая история, когда за взятку можно выехать с этой территории и получить так называемое "бронирование" в защиту от мобилизации.

Это делают те, у кого есть определенные знакомства. Можно договориться за 2 – 2,5 тысячи долларов уехать в Россию, где не проводят такую мощную мобилизацию,

– сказал Казанский.

Поэтому некоторые поступают именно так, ведь в России пока не будут хватать на улице и не отправлять на войну против Украины.

На оккупированных территориях Донбасса назревают бунты из-за незаконной мобилизации

Российская армия начала испытывать недостаток "пушечного мяса", поскольку их потери в войне против Украины достигли уже 30 тысяч.

Для восполнения потерь они решили согнать в свои ряды всех мужчин на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впрочем, россиянам приходится встречать с сопротивлением . Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно ее информации, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в результате принудительной мобилизации мужского населения назревают серьезные бунты.

Также известно о случаях перестрелок между российскими солдатами и местными жителями, которых принудительно мобилизовали в российскую армию. так называемая "военная прокуратура" пытается подавить протесты и разгоняет всех недовольных, но это лишь обостряет ситуацию.

Важно – люди на Донбассе бунтуют из-за принудительного вывоза мужчин: смотрите видео