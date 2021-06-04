После смены власти в стране, команда американского президента сможет отдохнуть и не отвлекаться на израильский вопрос. Об этом в своем видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий.

Полный выпуск видеоблога Союз Беннета и Лапида: кто возглавит Израиль после Нетаньяху

Журналист пояснил, что для США важна иранская ядерная сделка, касательно которой Нетаньяху давал понять – он против и готов разорвать отношения с США, ради срыва этих договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Новое правительство может воздержаться от провокаций

Вероятный новый премьер Нафтали Беннет вряд пойдет тем же путем, что и Нетаньяху, как минимум первые несколько месяцев, отметил Алексей Печий. По его словам, Беннет попытается воздержаться от провокационных действий в отношении палестинцев, ведь его правые взгляды могут рассердить его центристских и левых партнеров.

Это точно никому не нужно, поэтому можно ожидать затишья на Ближнем Востоке,

– отметил Алексей Печий.

В то же время он объяснил, что именно "левые" в Израиле обвиняли Нетаньяху в том, что он допустил усиление палестинского ХАМАС, якобы после агрессивных атак на группировку, арабский мир, в частности Катар, начал выделять деньги движению.

"Более мягкая позиция нового правительства может склонить Катар не давать деньги ХАМАС напрямую, а направлять их населению Палестины. Благо, действенные программы для этого есть", – отметил журналист.

Политическая ситуация в Израиле: коротко

В Израиле без партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху сформировали новую коалицию. Соответствующий союз образовали глава партии "Еш Атид" Яир Лапид и лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннет.

Соответствующее соглашение может положить конец сроку правления Нетаньяху, который занимал пост премьера 12 лет.

Однако состав коалиционного правительства должен пройти голосование в Кнессете. Если его не примут – это будет означать уже пятые за 2 года парламентские выборы в Израиле.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора" на 24 канале: смотрите видео