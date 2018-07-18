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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Можно ли избежать коллапса с питьевой водой в Украине: объяснение эксперта

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Монополист "Днепроазот" изготавливал 1,5 тысячи тонн хлора в месяц
Монополист "Днепроазот" изготавливал 1,5 тысячи тонн хлора в месяц / 24 канал

Украинским городам грозит отключение питьевой воды. А все потому, что завод-монополист по производству хлора для очистки воды "Днепроазот" остановил работу и пошел на шантаж.

Можно ли избежать водного коллапса путем усиления работы украинских предприятий или закупки хлора у иностранных поставщиков – на пресс-конференции в агентстве "Голос.ua" объяснил директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь.

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Так, "Днепроазот" производил 1,5 тысячи тонн хлора в месяц, из которых 800 тонн шло на очистку воды.

Сейчас подписан контракт с еще одним украинским поставщиком – "Аульский водопереливной станцией", которая поставляет воду в Днепропетровскую область, сообщил Шкиць. Однако, полностью удовлетворить поставки хлора она не способна,

В ближайшее время станция будет поставлять 100 тонн хлора в месяц, а надо 800 тонн. Поэтому полностью заменить работу "Днепроазота" невозможно,
– сказал директор Ассоциации "Укрводоканалэкология".

Он сообщил, что только Киев в год требует 1000 тонн хлора для очистки воды. Кроме столицы, Харьков, Мариуполь и Кривой Рог также потребляют хлор в большом количестве. Так, Харькову, например, надо 800 тонн в год.

А возможно ли налаживание поставок хлора из-за границы? Очевидно, нет. По словам Шкиця, заменить "Днепроазот" любыми импортными поставщиками сегодня нельзя. Ранее недостаток хлора пополняли из России. Сейчас это тоже невозможно.

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Мы вышли на торговый дом Узбекистана. Они предложили поставлять хлор по заоблачной цене – вместо 12 тысяч гривен 35 тысяч. Европейские рынки использовать невозможно по техническим причинам: хлора там достаточно, но нет соответствующей тары для перевозок. Такие цистерны есть в Европе, например, в Румынии, но их нельзя транспортировать из-за разной ширины колеи,
– рассказал Шкинь.

Дело в том, что контейнеры для перевозки должны быть только украинскими, так как европейские не подходят к нашим станциям, которые затем его используют. Ведь хлор – продукт первого класса опасности, и поэтому перевозить его нужно с соблюдением всех надлежащих процедур.

Теги: Новости Украины коммунальные услуги хлорный коллапс
Источник: 24 канал
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