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Чи можна уникнути колапсу з питною водою в Україні: пояснення експерта

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Монополіст "Дніпроазот" виготовляв 1,5 тисячі тонн хлору на місяць
Монополіст "Дніпроазот" виготовляв 1,5 тисячі тонн хлору на місяць / 24 канал

Українським містам загрожує відключення питної води. А все через те, що завод-монополіст з виробництва хлору для очищення води "Дніпроазот" зупинив роботу і пішов на шантаж.

Чи можна уникнути водного колапсу шляхом посилення роботи українських підприємств або закупки хлору в іноземних постачальників – на прес-конференції в агенції "Голос.ua" пояснив директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкинь.

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Так, "Дніпроазот" виробляв 1,5 тисячі тонн хлору на місяць, з яких 800 тонн йшло на очищення води.

Наразі підписано контракт із ще одним українським постачальником – "Аульською водопереливною станцією", яка постачає воду на Дніпропетровську область, повідомив Шкиць. Однак, повністю вдовольнити постачання хлору вона не спроможна.

Найближчим часом станція постачатиме 100 тонн хлору на місяць, а треба 800 тонн. Тому повністю замінити роботу "Дніпроазоту" неможливо, 
 сказав директор Асоціації "Укрводоканалекологія".

Він повідомив, що лише Київ на рік потребує 1000 тонн хлору для очищення води. Окрім столиці, Харків, Маріуполь та Кривий Ріг також споживають хлор у великій кількості. Так, Харкову, наприклад, треба 800 тонн на рік.

А чи можливе налагодження постачання хлору з-за кордону? Вочевидь, ні. За словами Шкиця, замінити "Дніпроазот" будь-якими імпортними постачальниками сьогодні не можна. Раніше нестачу хлору поповнювали з Росії. Зараз це теж неможливо.

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Ми вийшли на торговий дім Узбекистану. Вони запропонували постачати хлор за захмарною ціною – замість 12 тисяч гривень 35 тисяч. Європейські ринки використати неможливо з технічних причин: хлору там достатньо, але немає відповідної тари для перевезень. Такі цистерни є в Європі, наприклад, у Румунії, але їх не можна транспортувати через різну ширину колії,
 розповів Шкинь.

Справа в тому, що контейнери для перевезення мають бути тільки українськими, бо європейські не підходять до наших станцій, які потім його використовують. Адже хлор – продукт першого класу небезпеки, і тому перевозити його треба з дотриманням усіх належних процедур.

Теги: Новини України хлорний колапс комунальні послуги
Джерело: 24 канал
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