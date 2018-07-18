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Які міста України можуть залишитись без води: карта

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Де не буде води і коли
Де не буде води і коли / slk.kh.ua

Велика частина українських міст вже найближчим часом може залишитися без води через хлорний колапс. Де і коли закінчиться питна вода – читайте далі.

Чому міста можуть залишитись без води?

На українських водоканалах вичерпується рідкий хлор. Незнезаражену воду вони не мають права постачати. А монополіст із постачання рідкого хлору для очищення води припинив роботу. Тож українці можуть залишитися без питної води.

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Підприємство олігарха Ігоря Коломойського "Дніпроазот" є єдиним виробником рідкого хлору і від нього залежать всі українські водоканали, пише OBOZREVATEL. Зараз підприємство повністю зупинило роботу. Раніше "Дніпроазот" отримував від "Укрнафти" газ за цінами, значно нижчими від ринкових. Однак коли "Укрнафта" перейшла на відкриті тендери, ситуація змінилася і Коломойський зажадав знизити ціни на газ або ж зупинити підприємство.

"Дніпроазот" закрився всередині червня, незважаючи на виграні тендери і підписані контракти.

У яких містах може зникнути питна вода?

Більшість українських міст залежать від "Дніпроазоту". Однак деякі регіони можуть не хвилюватися.

Так, наприклад, не використовують хлор із Дніпропетровської області в Івано-Франківську, Луцьку і Полтаві. У перших двох регіонах замість хлору використовують сіль, з якої роблять оксидант для знезараження. А в Полтаві застосовують гіпохлорид у мінімальних дозах.

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А от ті регіони, які напряму чи опосередковано купували хлор у "Дніпроазоту", можуть постраждати вже незабаром.

Міста України залишаться без питної води
Хлорний колапс: яким містам загрожує відключення води

Згідно з інформацією місцевих водоканалів, запаси хлору вичерпаються в такі терміни:

  • Кропивницький – 19 липня;
  • Дніпро – 20 липня;
  • Запоріжжя – приблизно 20 липня;
  • Харків – 21 липня;
  • Вінниця – 27 липня;
  • Миколаїв – в кінці липня;
  • Житомир – 4-6 серпня;
  • Київ – через місяць;
  • Черкаси, Чернівці та Ужгород – у другій половині серпня;
  • Суми – у вересні.

Ситуація в інших обласних центрах не така критична: запасів хлору має вистачити до можливого вирішення проблеми.

Теги: Новини України Публікації хлорний колапс комунальні послуги Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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