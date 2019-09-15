Можно ли считать Украину демократической страной: советы иностранных экспертов

Новая власть называет себя демократической, ведь имеет рекордную за все годы поддержку народа. Корреспонденты 24 канала опросили европейских политиков, чьи страны возглавляют список самых демократичных стран, относительно того, какое место в этом рейтинге занимает Украина.

Демократично одетый украинский премьер Алексей Гончарук. Он носит костюм-тройку только на официальных встречах, любит играть в футбол и не имеет опыта в политике. А еще есть президент Владимир Зеленский, тоже позиционирует себя, как демократа.

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Впрочем демократия это не просто обертка. Это политический режим, где носителем власти является народ. Сейчас в рейтинге демократий издания "Экономист" Украина на 84 месте с пометкой "гибридный режим", то есть демократия, но еще не до конца.



Демократия в Украине

Карл Бильдт приезжает в Украину ежегодно. Он экс-премьер Швеции, которая третья в том же рейтинге. Политик уверяет, что за последние годы видит большой прогресс.

Демократия сейчас чувствует себя в Украине намного лучше, чем многие внешне думают. Ранее политическая власть была очень фрагментирована. Но теперь руководство имеет все возможности. Но это будет важный тест на демократическую зрелость – не злоупотреблять этой властью,

– пояснил премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт.

На первом месте демократий в Восточной Европе – Эстония. Президента этой прибалтийской страны Керсти Кальюлайд поражает уровень свободы слова в Украине. С другими требованиями демократии есть проблемы. Одна из главных – отсутствие справедливых судов.

"Украине еще нужно пройти определенный путь реформ, чтобы стать правовым государством. Один из важных тестов – это суды. Может ли гражданин подать в суд на государство и победить? И может ли судиться с крупнейшими бизнесами в стране", – добавила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



Керсти Кальюлайд

Важна для демократии и политическая вовлеченность: ходят ли люди на выборы, могут ли во властные кресла попасть люди из-вне системы. Выборы президента и парламента 2019 года доказали, что в Украине это еще как возможно.

Мы является электоральной демократией: выборы происходят, результаты устанавливаются. Выборы относительно честные и свободные, если говорить про всю историю Украины,

– рассказала координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Теперь команда политических новичков собирает власть в одних руках. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, это поможет навести порядок в системе государственных институтов. Но есть опасность – Россия уже шла по этому пути. И сейчас в глобальном рейтинге она аж 144, а ее политический режим в категории авторитаризма.



Илья Пономарев

"Важно удержаться от соблазна разрушить эти институты вовсе. Первые годы Путина, кстати, были такие же, о которых сейчас говорит команда Зеленского", – заявил экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.

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Не допустить злоупотребления властью, реформировать суды и правоохранительную систему – это украинские и иностранные политики в один голос называют главной задачей на следующие пять лет.