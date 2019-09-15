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      Можно ли считать Украину демократической страной: советы иностранных экспертов

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      Новая власть называет себя демократической, ведь имеет рекордную за все годы поддержку народа. Корреспонденты 24 канала опросили европейских политиков, чьи страны возглавляют список самых демократичных стран, относительно того, какое место в этом рейтинге занимает Украина.

      Демократично одетый украинский премьер Алексей Гончарук. Он носит костюм-тройку только на официальных встречах, любит играть в футбол и не имеет опыта в политике. А еще есть президент Владимир Зеленский, тоже позиционирует себя, как демократа.

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      Впрочем демократия это не просто обертка. Это политический режим, где носителем власти является народ. Сейчас в рейтинге демократий издания "Экономист" Украина на 84 месте с пометкой "гибридный режим", то есть демократия, но еще не до конца.

      Демократія в Україні
      Демократия в Украине

      Карл Бильдт приезжает в Украину ежегодно. Он экс-премьер Швеции, которая третья в том же рейтинге. Политик уверяет, что за последние годы видит большой прогресс.

      Демократия сейчас чувствует себя в Украине намного лучше, чем многие внешне думают. Ранее политическая власть была очень фрагментирована. Но теперь руководство имеет все возможности. Но это будет важный тест на демократическую зрелость – не злоупотреблять этой властью,
      – пояснил премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт.

      На первом месте демократий в Восточной Европе – Эстония. Президента этой прибалтийской страны Керсти Кальюлайд поражает уровень свободы слова в Украине. С другими требованиями демократии есть проблемы. Одна из главных – отсутствие справедливых судов.

      "Украине еще нужно пройти определенный путь реформ, чтобы стать правовым государством. Один из важных тестов – это суды. Может ли гражданин подать в суд на государство и победить? И может ли судиться с крупнейшими бизнесами в стране", – добавила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

      Керсті Кальюлайд
      Керсти Кальюлайд

      Важна для демократии и политическая вовлеченность: ходят ли люди на выборы, могут ли во властные кресла попасть люди из-вне системы. Выборы президента и парламента 2019 года доказали, что в Украине это еще как возможно.

      Мы является электоральной демократией: выборы происходят, результаты устанавливаются. Выборы относительно честные и свободные, если говорить про всю историю Украины,
      – рассказала координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

      Теперь команда политических новичков собирает власть в одних руках. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, это поможет навести порядок в системе государственных институтов. Но есть опасность – Россия уже шла по этому пути. И сейчас в глобальном рейтинге она аж 144, а ее политический режим в категории авторитаризма.

      Ілля Пономарьов
      Илья Пономарев

      "Важно удержаться от соблазна разрушить эти институты вовсе. Первые годы Путина, кстати, были такие же, о которых сейчас говорит команда Зеленского", – заявил экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.

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      Не допустить злоупотребления властью, реформировать суды и правоохранительную систему – это украинские и иностранные политики в один голос называют главной задачей на следующие пять лет.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости России Эстония Швеция Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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