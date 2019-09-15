Чи можна вважати Україну демократичною країною: поради іноземних експертів
Нова влада називає себе демократичною, адже має рекордну за всі роки підтримку народу. Кореспонденти 24 каналу опитали європейських політиків, чиї країни очолюють список найдемократичніших країн, щодо того, яке місце в цьому рейтингу займає Україна.
Демократично вбраний український прем'єр Олексій Гончарук. Він носить костюм-трійку лише на офіційних зустрічах, любить грати в футбол і не має досвіду в політиці. А ще є президент Володимир Зеленський, теж позиціює себе, як демократа.
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Утім демократія це не просто обгортка. Це політичний режим, де носієм влади і є народ. Нині в рейтингу демократій видання "Економіст" Україна на 84 місці з поміткою "гібридний режим", тобто демократія, але ще не до кінця.
Демократія в Україні
Карл Більдт приїжджає до України щороку. Він експрем'єр Швеції, яка третя у тому ж рейтингу. Політик запевняє, що за останні роки бачить неабиякий прогрес.
Демократія зараз почуває себе в Україні набагато краще, аніж багато хто зовні думає. Раніше політична влада була дуже фрагментована. Але тепер керівництво має всі можливості. Але це буде важливий тест на демократичну зрілість – не зловживати цією владою,
– пояснив прем'єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт.
На першому місці демократій у Східній Європі – Естонія. Президентку цієї прибалтійської країни Керсті Кальюлайд вражає рівень свободи слова в Україні. З іншими вимогами демократії є проблеми. Одна з головних – відсутність справедливих судів.
"Україні ще треба пройти певний шлях реформ, аби стати правовою державою. Один із важливих тестів – це суди. Чи може громадянин подати до суду на державу і перемогти? І чи може судитися з найбільшими бізнесами в країні", – додала президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
Керсті Кальюлайд
Важлива для демократії і політична залученість: чи ходять люди на вибори, чи можуть у владні крісла потрапити люди з-поза системи. Вибори президента й парламенту 2019 року довели, що в Україні це ще й як можливо.
Ми є електоральною демократією: вибори відбуваються, результати встановлюються. Вибори відносно чесні і вільні, якщо говорити про всю історію України,
– розповіла координаторка мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Тепер команда політичних новачків збирає владу в одних руках. Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, це допоможе навести лад у системі державних інститутів. Але є небезпека – Росія вже йшла цим шляхом. І зараз у глобальному рейтингу вона аж 144, а її політичний режим у категорії авторитаризму.
Ілля Пономарьов
"Важливо втриматися від спокуси зруйнувати ці інститути зовсім. Перші роки Путіна, до речі, були такі ж, про які зараз говорить команда Зеленського", – заявив ексдепутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов.
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Не допустити зловживання владою, реформувати суди і правоохоронну систему – це українські й іноземні політики в один голос називають головним завданням на наступні п'ять років.
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