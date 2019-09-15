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      Чи можна вважати Україну демократичною країною: поради іноземних експертів

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      Нова влада називає себе демократичною, адже має рекордну за всі роки підтримку народу. Кореспонденти 24 каналу опитали європейських політиків, чиї країни очолюють список найдемократичніших країн, щодо того, яке місце в цьому рейтингу займає Україна.

      Демократично вбраний український прем'єр Олексій Гончарук. Він носить костюм-трійку лише на офіційних зустрічах, любить грати в футбол і не має досвіду в політиці. А ще є президент Володимир Зеленський, теж позиціює себе, як демократа.

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      Утім демократія це не просто обгортка. Це політичний режим, де носієм влади і є народ. Нині в рейтингу демократій видання "Економіст" Україна на 84 місці з поміткою "гібридний режим", тобто демократія, але ще не до кінця.

      Демократія в Україні
      Демократія в Україні

      Карл Більдт приїжджає до України щороку. Він експрем'єр Швеції, яка третя у тому ж рейтингу. Політик запевняє, що за останні роки бачить неабиякий прогрес.

      Демократія зараз почуває себе в Україні набагато краще, аніж багато хто зовні думає. Раніше політична влада була дуже фрагментована. Але тепер керівництво має всі можливості. Але це буде важливий тест на демократичну зрілість – не зловживати цією владою,
      – пояснив прем'єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт.

      На першому місці демократій у Східній Європі – Естонія. Президентку цієї прибалтійської країни Керсті Кальюлайд вражає рівень свободи слова в Україні. З іншими вимогами демократії є проблеми. Одна з головних – відсутність справедливих судів.

      "Україні ще треба пройти певний шлях реформ, аби стати правовою державою. Один із важливих тестів – це суди. Чи може громадянин подати до суду на державу і перемогти? І чи може судитися з найбільшими бізнесами в країні", – додала президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

      Керсті Кальюлайд
      Керсті Кальюлайд

      Важлива для демократії і політична залученість: чи ходять люди на вибори, чи можуть у владні крісла потрапити люди з-поза системи. Вибори президента й парламенту 2019 року довели, що в Україні це ще й як можливо.

      Ми є електоральною демократією: вибори відбуваються, результати встановлюються. Вибори відносно чесні і вільні, якщо говорити про всю історію України,
      – розповіла координаторка мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

      Тепер команда політичних новачків збирає владу в одних руках. Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, це допоможе навести лад у системі державних інститутів. Але є небезпека – Росія вже йшла цим шляхом. І зараз у глобальному рейтингу вона аж 144, а її політичний режим у категорії авторитаризму.

      Ілля Пономарьов
      Ілля Пономарьов

      "Важливо втриматися від спокуси зруйнувати ці інститути зовсім. Перші роки Путіна, до речі, були такі ж, про які зараз говорить команда Зеленського", – заявив ексдепутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов.

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      Не допустити зловживання владою, реформувати суди і правоохоронну систему – це українські й іноземні політики в один голос називають головним завданням на наступні п'ять років.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Швеція Естонія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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