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Mozilla представила браузер для виртуальной реальности

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Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности

Mozilla представила браузер Firefox Reality, который используют в автономных шлемах виртуальной и дополненной реальности. Этот браузер кроссплатформенный и имеет открытый исходный код.

Об этом говорится в блоге проекта.

Как сказано в сообщении, приложения для устройств виртуальной и дополненной реальности требуют большой вычислительной мощности, поэтому разработчикам приходится оптимизировать их. Кроме этого, браузеры сами по себе потребляют много ресурсов при загрузке современных сайтов.

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Поэтому Mozilla решили создать версию браузера Firefox, оптимизированную для VR- и AR-устройств. В новом браузере будет использоваться экспериментальный движок Servo. Этот движок может распараллелить основные действия на множество изолированных потоков, поэтому лучше подходит для использования на многоядерных мобильных системах.

Для наглядности, разработчики показали работу браузера в шлеме Vive Focus. На записи можно видеть, что интерфейс напоминает обычный браузер, а управляется он с помощью VR-контроллера.

Как работает новый браузер для виртуальной реальности

Что такое движок сайта? Это готовая система управления сайтом. То есть это уже готовое решение, поэтому пользователям остается установить его на хостинг, чтобы получить готовый сайт для его использования. Двигатели помогают экономить время и деньги на создание сайта, поэтому сейчас практически все сайты создаются на таких движках.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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