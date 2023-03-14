В ВВС США сообщили, что около 7 утра 14 марта над водами Черного моря российский истребитель Су-27 врезался в американский БПЛА MQ-9, в результате чего тот упал. В минобороны России уже придумали свою версию случившегося.
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Что заявили в России
В минобороны страны-агрессора заявили, что американский БПЛА якобы двигался в направлении государственной границы России с "выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства". Это первая манипуляция Кремля, потому что беспилотник находился над нейтральными водами.
После этого в минобороны России цинично заявили, что беспилотник ВВС США сам потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью, а российские истребители якобы вообще ни при чем.
В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители не применяли бортовое вооружение против беспилотника США, не вступали с ним в контакт, благополучно вернулись на аэродром,
– заявило минобороны России.
Подробности инцидента
- Утром над Черным морем к западу от Крыма упал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, следивший за ситуацией в акватории.
- Несколько раз перед столкновением 2 самолета Су-27 пытались перехватить американский беспилотник MQ-9, скинув топливо перед ним.
- Около 7 утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт MQ-9, из-за чего силам США пришлось потопить MQ-9 в международных водах.
- В ВВС США отмечают, что беспилотник выполнял исключительно разведывательную миссию.
- США стремятся поскорее забрать обломки БПЛА, чтобы они не попали в руки Кремля. Тем временем российские "стервятники" также начали свой поиск.