У ВПС США повідомили, що близько 7 ранку 14 березня над водами Чорного моря російський винищувач Су-27 врізався в американський БпЛА MQ-9, внаслідок чого той впав. У міноборони Росії вже вигадали свою версію того, що трапилося.

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Що заявили у Росії

У міноборони країни-агресорки заявили, що американський БпЛА буцімто рухався у напрямку державного кордону Росії з "вимкненими транспондерами з порушенням меж району режиму використання повітряного простору". Це перша маніпуляції Кремля, тому що безпілотник перебував над нейтральними водами.

Після цього у міноборони Росії цинічно заявили, що безпілотник ВПС США буцімто сам втратив висоту та зіштовхнувся з водною поверхнею, а російські винищувачі нібито взагалі ні до чого.

Внаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі не застосовували бортове озброєння проти безпілотника США, не вступали з ним у контакт, благополучно повернулися на аеродром,

– заявило міноборони Росії.

Подробиці інциденту