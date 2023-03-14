У ВПС США повідомили, що близько 7 ранку 14 березня над водами Чорного моря російський винищувач Су-27 врізався в американський БпЛА MQ-9, внаслідок чого той впав. У міноборони Росії вже вигадали свою версію того, що трапилося.
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Що заявили у Росії
У міноборони країни-агресорки заявили, що американський БпЛА буцімто рухався у напрямку державного кордону Росії з "вимкненими транспондерами з порушенням меж району режиму використання повітряного простору". Це перша маніпуляції Кремля, тому що безпілотник перебував над нейтральними водами.
Після цього у міноборони Росії цинічно заявили, що безпілотник ВПС США буцімто сам втратив висоту та зіштовхнувся з водною поверхнею, а російські винищувачі нібито взагалі ні до чого.
Внаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі не застосовували бортове озброєння проти безпілотника США, не вступали з ним у контакт, благополучно повернулися на аеродром,
– заявило міноборони Росії.
Подробиці інциденту
- Зранку над Чорним морем на захід від Криму впав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper, який слідкував за ситуацією в акваторії.
- Кілька разів перед зіткнення 2 літаки Су-27 намагалися перехопити американський безпілотник MQ-9, скинувши паливо перед ним.
- Близько 7-й ранку один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт MQ-9, через що силам США довелося потопити MQ-9 у міжнародних водах.
- У ВПС США наголошують, що безпілотник виконував виключно розвідувальну місію.
- США прагнуть якнайшвидше забрати уламки БпЛА, щоб вони не потрапили до рук Кремля. Тим часом російські "стерв'ятники" також розпочали свій пошук.