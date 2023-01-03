Об этом пожаловалась в своем телеграмм-канале российская пропагандистка Маргарита Симоньян. По ее словам, она с "ледяной тревогой" уныло смотрела в бокал всю новогоднюю ночь.

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"Теракты, удары и ледяная тревога": Симоньян ждала "поздравлений" от ВСУ

Говорят, как встретишь год, так его и проведешь. Похоже, российских пропагандистов ждет достаточно тревожный год, ведь новогоднюю ночь они все провели "на иголках".

По крайней мере, так драматично свое застолье описала приспешница Кремля Маргарита Симоньян. Из-за страха, что расплата за совершенные преступления близко, в новогоднюю ночь она не могла спокойно пировать.

Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты, удары, что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал,

– пожаловалась пропагандистка.

"Можем, если захотим": пропагандистка порадовалась новогоднему террору оккупантов

Тревожность Симоньян сразу исчезла после того, как она узнала о терроре захватчиков в новогоднюю ночь. Она искренне порадовалась обстрелам оккупантов ведь, по ее мнению, именно они спасли Россию от масштабных "хлопков".

Это абсолютное воплощение загадочной русской фразы "можем, если захотим",

– радуется пропагандистка.

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