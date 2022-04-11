Дерусификация – процесс практически непрерывный. По всей Украине продолжают прощаться с символами СССР и всего "русского мира".

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Советский танк стоял с 1969 года

Известно, что советский танк был установлен в 1969 году. Это боевая машина из запаса 128 бригады. Традиционно для монумента той эпохи сама боевая машина никакого отношения ко Второй мировой войне не имела.

В Мукачевском городском совете рассказывают, что оригинальный танк, первым заехавший в город в 1944 году, был подбит. Его бросили во время форсирования реки Латорицы.

Демонтаж советского танка согласовал комитет городского совета. Накануне в городе уже убрали бюст Пушкину.

Что касается самой военной машины, ее демонтировали сотрудники коммунального предприятия. Танк отправили на хранение, где он не будет никому мозолить глаза.

Тем временем горят боевые российские танки – Данные о потерях врага по состоянию на 11 апреля – смотрите видео: