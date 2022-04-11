Дерусифікація – процес практично безперервний. По всій Україні продовжують прощатися з символами СРСР і всього "русського міра".

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Радянський танк стояв з 1969 року

Відомо, що радянський танк встановили у 1969 році. Це бойова машина із запасу 128-ї бригади. Традиційно для монумента тієї епохи, сама бойова машина ніякого стосунку до Другої світової війни не мала.

У Мукачівській міській раді розповідають, що оригінальний танк, який першим заїхав до міста у 1944 році, підбили. Тож його покинули під час форсування річки Латориці.

Демонтувати радянський танк погодив комітет міської ради. Напередодні у місті вже прибрали бюст Пушкіну.

Що стосується самої військової машини, то її демонтували співробітники комунального підприємства. Танк відправили на зберігання, де він не буде нікому муляти очі.

Тим часом горять бойові російські танки – Дані про втрати ворога станом на 11 квітня – дивіться відео: