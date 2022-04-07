Мукачево "дерусифікували" від Пушкіна

У Мукачеві було прийнято рішення про демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків, які пов'язані з Росією. Відповідні заходи проводять з метою дерусифікації через війну Росії проти України.

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У середу, 6-го квітня, відбувся демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Погруддя вирішили не знищувати, а зберігати.



У Мукачеві демонтували бюст Пушкіну / Фото міська рада



У Мукачеві демонтували бюст Пушкіну / Фото міська рада



У Мукачеві демонтували бюст Пушкіну / Фото міська рада

Повідомляється, що в Мукачеві перша школа відмовляться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Наразі триває процедура відмови від раніше присвоєного імені юридичної особи.

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