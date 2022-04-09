Фахівці обстежили технічний стан пам'ятника, який розташований у місті. Згідно з цим прийняли відповідне рішення.

До теми На Закарпатті в межах дерусифікації демонтували бюст Пушкіну

Що вирішили у міськраді

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради має забезпечити виконання робіт з демонтажу пам'ятника Пушкіну. Він розташований у міському сквері по вулиці В'ячеслава Чорновола.

Тоді на безкоштовне зберігання передати монумент відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради.

Контролювати процес має заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.