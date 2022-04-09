Специалисты обследовали техническое состояние памятника, расположенного в городе. Согласно этому приняли соответствующее решение.

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Что решили в горсовете

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Тернопольского городского совета должно обеспечить выполнение работ по демонтажу памятника Пушкину. Он расположен в городском сквере по улице Вячеслава Черновола.

Тогда на бесплатное хранение передать памятник отделу технического надзора Тернопольского городского совета.

Контролировать процесс должен заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Владислав Стемковский.