Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Соответствующее видео уже разгуливает по сети.

Кстати Пролетели с ветерком: в России в самолете во время полета открылась дверь – эпическое видео

В России елка упала на прохожих

Так, в Мурманске елка чуть не убила двух человек. Это произошло возле железнодорожного вокзала. Новогоднее дерево упало сразу после окончания праздников 9 января.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сначала елка начала падать в одну сторону, но в конце концов упала на двух людей, которые проходили мимо.

Сообщается, что прохожие живы, но получили травмы. Все обстоятельства устанавливает полиция.

Как в Мурманске упала елка: смотрите видео

На Красной площади пытались поджечь главную елку России

В центре Москвы 30 декабря пытались поджечь главную новогоднюю елку России. Мужчина облил ее бензином из канистры, которую принес с собой.

В итоге поджигателя задержали, а на месте событий собралась толпа правоохранителей. Причины такого поступка – пока неизвестны, или пропагандистские СМИ просто решили ими не делиться.