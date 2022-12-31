Об этом рассказывают российские пропагандистские издания, передает 24 Канал. Однако, к сожалению, у россиянина ничего не вышло, его задержали силовики.

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Кремлевская новогодняя елка пока не сгорела

Поздним вечером 30 декабря в Москве чуть не сгорела главная новогодняя елка России. Дерево недавно разместили на Красной площади.

Неизвестный мужчина принес с собой канистру бензина, облил им елку и попытался поджечь. Однако его заметили силовики и не дали сделать Путину "новогодний сюрприз".

Горе поджигателя задержали, а на месте событий собралась толпа правоохранителей. Причины такого поступка пока неизвестны, или пропагандистские СМИ просто решили ими не делиться.

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