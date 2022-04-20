Руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала назвал самые горячие точки в зоне ООС на ближайшие дни.

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Горячие точки

По его словам, активные бои в ближайшие дни будут продолжаться в направлении Луганщины – Северодонецка и Рубежного.

Второе направление – Изюм . Там будут сдерживать российские войска и не давать продвинуться в сторону Славянска и южнее.

Также горячо будет в районе Гуляйполя, что в Запорожской области.

Там защитники держатся и не дают пройти врагу,

– отметил Мусиенко.

Кроме этого, как он добавил, будет активизирована вся линия Донецкого направления , в том числе вблизи Марьинки.

О планах России

"Россия будет растягивать свои силы и пытаться и растягивать наши. Я не думаю, что им это удастся, поскольку россияне допускают серьезные ошибки и не исправляют их. ВСУ это учитывают", – убежден специалист.