Впрочем ряд немецких политиков все же выражают поддержку нашей стране. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Надо работать со странами, которые не хотят видеть Украину в НАТО, – Мусиенко

Он объяснил, "Союз 90/Зеленые", большая часть "Христианских демократов" фактически находятся на стороне Украины. В то же время "социал-демократы", "Левая партия" больше пророссийски настроены.

Эксперт отметил, скоро в Германии должны проходить выборы, что является оптимистичным для нашего государства. Ведь пост канцлера может занять представитель политической силы "Зеленых" Роберт Габек, который в течение 23 – 27 мая был в Украине. Политик даже выступил за предоставление Украине летального оружия.

Есть надежда, что после выборов ситуация для Украины в этом смысле улучшится,

– отметил Мусиенко.

Также он считает, что украинская дипломатия в определенной степени не дорабатывает с Италией и Францией. Ведь эти страны еще на 100% не определились, что не хотят видеть Украину в НАТО. Впрочем, именно с ними нужно работать. И следует понимать, что Германия, Франция и Италия составляют костяк тех, кто фактически выступает против интеграции нашей страны в Альянс.

Руководитель Центра военно-правовых исследований объяснил, эти страны выступали еще в 2008 году против предоставления Украине Плана действий относительно членства. И сейчас они выступают против этого именно из-за конфронтации с Россией.

Активно работает российское лобби. Их убеждают, что они будут иметь очень неплохие экономические отношения с Россией,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он отметил, конфликт на Донбассе сейчас используется как некая отговорка. Мол, есть война, поэтому для чего странам интегрировать Украину, если это означает расширение фланга НАТО и потенциальный конфликт с Россией.

Александр Мусиенко о странах, которые не хотят видеть Украину в НАТО: видео