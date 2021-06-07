Втім низка німецьких політиків все ж висловлюють підтримку нашій країні. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він

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Треба працювати з країнами, які не хочуть бачити Україну в НАТО, – Мусієнко

Він пояснив, "Союз 90/Зелені", більша частина "Християнських демократів" фактично перебувають на боці України. Натомість "соціал-демократи", "Ліва партія" більше проросійськи налаштовані.

Експерт зауважив, скоро в Німеччині мають відбуватися вибори, що є оптимістичним для нашої держави. Адже посаду канцлера може обійняти представник політичної сили "Зелених" Роберт Габек, який протягом 23 – 27 травня був в Україні. Політик навіть виступив за надання Україні летальної зброї.

Є надія, що після виборів ситуація для України в цьому сенсі покращиться,

– відзначив Мусієнко.

Також він вважає, що українська дипломатія певною мірою не допрацьовує з Італією і Францією. Адже ці країни ще на 100% не визначилися, що не хочуть бачити Україну в НАТО. Втім саме з ними потрібно працювати. І варто розуміти, що Німеччина, Франція й Італія становлять кістяк тих, хто фактично виступає проти інтеграції нашої країни в Альянс.

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, ці країни виступали ще у 2008 році виступали проти надання Україні Плану дій щодо членства. І зараз вони виступають проти цього саме через конфронтацію з Росією.

Активно працює російське лобі. Їх переконують, що вони матимуть дуже непогані економічні відносини з Росією,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Він відзначив, конфлікт на Донбасі зараз використовується як певна відмовка. Мовляв, є війна, тому для чого країнам інтегрувати Україну, якщо це означає розширення флангу НАТО і потенційний конфлікт з Росією.

Олександр Мусієнко про країни, які не хочуть бачити Україну в НАТО: відео