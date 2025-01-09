Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 10 січня
У західних, південних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях 10 січня синоптики прогнозують дощі. На Заході України місцями йтиме дощ з мокрим снігом. Значні опади очікуються на Закарпатті та в Карпатах. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.
10 січня вітер буде південний з переходом на західний, 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду.
Уночі очікується від 1 до 6 градусів тепла. На північному сході місцями може бути від 0 до 2 градусів морозу. Вдень у західних та північних областях прогнозують від 4 до 9 тепла, а на решті території України – від 8 до 13 градусів тепла. У Криму вночі буде 4 – 9 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів тепла.
Температура в містах:
- Київ +7 – +9
- Ужгород +5 – +7
- Львів +5 – +7
- Івано-Франківськ +5 – +7
- Тернопіль +5 – +7
- Чернівці +7 – +9
- Хмельницький +5 – +7
- Луцьк +5 – +7
- Рівне +5 – +7
- Житомир +5 – +7
- Вінниця +7 – +9
- Одеса +9 – +11
- Миколаїв +10 – +12
- Херсон +11 – +13
- Сімферополь +13 – +15
- Кропивницький +10 – +12
- Черкаси +9 – +11
- Чернігів +6 – +8
- Суми +6 – +8
- Полтава +10 – +12
- Дніпро +10 – +12
- Запоріжжя +10 – +12
- Донецьк +10 – +12
- Луганськ +8 – +10
- Харків +8 – +10
Погода в Україні 10 січня / Скриншот з Укргідрометцентру