Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 10 січня

У західних, південних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях 10 січня синоптики прогнозують дощі. На Заході України місцями йтиме дощ з мокрим снігом. Значні опади очікуються на Закарпатті та в Карпатах. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

10 січня вітер буде південний з переходом на західний, 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду.

Уночі очікується від 1 до 6 градусів тепла. На північному сході місцями може бути від 0 до 2 градусів морозу. Вдень у західних та північних областях прогнозують від 4 до 9 тепла, а на решті території України – від 8 до 13 градусів тепла. У Криму вночі буде 4 – 9 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів тепла.

Температура в містах:

Київ +7 – +9

Ужгород +5 – +7

Львів +5 – +7

Івано-Франківськ +5 – +7

Тернопіль +5 – +7

Чернівці +7 – +9

Хмельницький +5 – +7

Луцьк +5 – +7

Рівне +5 – +7

Житомир +5 – +7

Вінниця +7 – +9

Одеса +9 – +11

Миколаїв +10 – +12

Херсон +11 – +13

Сімферополь +13 – +15

Кропивницький +10 – +12

Черкаси +9 – +11

Чернігів +6 – +8

Суми +6 – +8

Полтава +10 – +12

Дніпро +10 – +12

Запоріжжя +10 – +12

Донецьк +10 – +12

Луганськ +8 – +10

Харків +8 – +10

Погода в Україні 10 січня / Скриншот з Укргідрометцентру