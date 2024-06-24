Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, заметив, что удары по приграничью России осуществляются буквально постоянно. Это уже стало даже определенным обыденным явлением, поэтому об этом не всегда пишут.

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Партнеры должны быть довольны

Как отметил Мусиенко, та же дорога Волчанск – Шебекино (Россия) находится под постоянным огневым контролем. Жители Харьковщины, которые находятся вблизи зоны боевых действий, видят, насколько лучше стала работать украинская артиллерия, потому что стало больше снарядов.

Регулярные удары по приграничью России заставили оккупантов отойти от этой территории. Как только они там появляются – так сразу по ним прилетает. Так же есть удары вглубь территории России.

Кажется, что международные партнеры довольны этим решение. Российские оккупанты действительно несут серьезные убытки.

Как мне показалось, наши партнеры загордились тем, какие они молодцы и как они помогли Украине. Столько публикаций и комментариев в западных медиа было. Действительно, надо поблагодарить за это решение. Можно акцентировать внимание на том, что они позволили бить – и ничего не произошло. Никакой эскалации нет. Это стимул партнерам увеличивать помощь,

– подчеркнул Мусиенко.

Взрывы в России: кратко