Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що удари по прикордонню Росії здійснюються буквально постійно. Це вже стало навіть певним буденним явищем, тому про це не завжди пишуть.

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Партнери мають бути задоволені

Як наголосив Мусієнко, та ж дорога Вовчанськ – Шебекіно (Росія) перебуває під постійним вогневим контролем. Мешканці Харківщини, які перебувають поблизу зони бойових дій, бачать, наскільки краще стала працювати українська артилерія, бо побільшало снарядів.

Регулярні удари по прикордонню Росії змусили окупантів відійти від цієї території. Як тільки вони там з'являються – так одразу по них прилітає. Так само є удари вглиб території Росії.

Видається, що міжнародні партнери задоволені цим рішення. Російські окупанти дійсно зазнають серйозних збитків.

Як мені здалося, наші партнери запишалися тим, які вони молодці та як вони допомогли Україні. Стільки публікацій та коментарів в західних медіа було. Дійсно, треба подякувати за це рішення. Можна акцентувати увагу на тому, що вони дозволили бити – і нічого не сталося. Жодної ескалації немає. Це стимул партнерам збільшувати допомогу,

– підкреслив Мусієнко.

Вибухи в Росії: коротко