Спочатку супутникові фото наслідків удару у Єйську виклав у соцмережі Х військовий аналітик Бреді Африк. На знімках легко можна побачити, що 11 квітня споруда була цілою, а вже 22 червня – зруйнованою.
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Удар по складу "Шахедів" у Єйську
В Єйську також було знищено і кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та курсантів, які вчилися завдавати ударів по Україні.
Нові знімки місця збирання "Шахедів" вже були зроблені на землі. Судячи з кадрів, російський стратегічний об'єкт було знищено повністю.
В Єйську був знищений склад "Шахедів" / Фото: соцмережі
У Військово-морських силах наголошували, що бійці разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.
Військово-морські сили ЗСУ вдарили по російському Єйську / Фото: соцмережі
Вранці 23 червня Генштаб відзвітував також про ураження пункту управління мотострілецького полку противника, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.