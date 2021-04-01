Соединенные Штаты Америки приняли решение не сокращать военный контингент в Европе. Ранее Дональд Трамп и Барак Обама говорили о том, что можно будет вывести часть войск из соответствующей части мира.

Более того, одним из первых решений Байдена была фактически отмена решения о выводе американского контингента из Норвегии. Об этом в эфире рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

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Американские военные базы вблизи Украины

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии о размещении дополнительных военных американских баз в Польше, Румынии и, возможно, в Болгарии. На повестке дня дискутируют о численности контингента и техники.

Я думаю, что военное присутствие США будет постепенно расти, количество военных учений будет увеличиваться. Надеюсь, что американские военные базы появятся вблизи границ с Украиной, Польши и Румынии,

– отметил Мусиенко.

Психологическое давление на Украину

Он отметил, что по неподтвержденной информации президент России Владимир Путин дал поручение провести срочное заседание.

Россия, как сказал эксперт, серьезно психологически влияет на Украине: "Если бы она планировала серьезную полномасштабную военную операцию, то не думаю, что это делали бы публично под телекамеры".

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По его мнению, с другой стороны, согласно разным данным, военное присутствие у границы Украины увеличивается в разы. Это является проявлением российской агрессии.

"Соответственно органы государственной власти, особенно военно-политическое руководство, должны действовать для того, чтобы исключить любые действия противника относительно вторжения и отрабатывать планы, как давать отпор", – подчеркнул Мусиенко.

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Он отметил, что в Украине систематически организуют военные учения. Но нужно провести масштабные учения в направлении Сумской, Черниговской и Харьковской областей.