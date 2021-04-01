Сполучені Штати Америки ухвалили рішення не скорочувати військовий контингент в Європі. Раніше Дональд Трамп і Барак Обама говорили про те, що можна буде вивести частину військ з відповідної частини світу.

Ба більше, одним із перших рішень Байдена було фактично скасування рішення про вивід американського контингенту з Норвегії. Про це в ефірі розповів військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко.

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Американські військові бази поблизу України

За його словами, наразі тривають дискусії щодо розміщення додаткових військових американських баз в Польщі, Румунії і, можливо, в Болгарії. На порядку денному дискутують про чисельність контингенту та техніки.

Я думаю, що військова присутність США поступово зростатиме, кількість військових навчань збільшуватиметься. Маю надію, що американські військові бази з'являться поблизу кордонів з Україною, Польщі і Румунії,

– зазначив Мусієнко.

Психологічний тиск на Україну

Він зауважив, що за непідтвердженою інформацією президент Росії Володимир Путін дав доручення провести термінове засідання.

Росія, як сказав експерт, серйозно психологічно впливає на Україну: "Якби вона планувала серйозну повномасштабну військову операцію, то не думаю, що це робили б публічно – під телекамери".

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На його думку, з іншого боку, згідно з різними даними, військова присутність біля кордону України збільшується в рази. Це є проявом російської агресії.

"Відповідно органи державної влади, особливо військово-політичне керівництво, повинні діяти для того, щоб унеможливити будь-які дії противника щодо вторгнення і відпрацьовувати плани, як давати відсіч", – наголосив Мусієнко.

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Він зауважив, що в Україні систематично організовують військові тренування. Але потрібно провести масштабні навчання у напрямку Сумської, Чернігівської і Харківської областей.