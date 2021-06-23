Отметим, что Кубракова назначили на должность министра инфраструктуры 20 мая. Сам Найем уже подтвердил информацию о том, что вошел в его команду.
Интересно Претензий и замечаний не было, – экс-министр Криклий прокомментировал свою отставку
Что будет делать Найем
На должности советника на общественных началах Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.
Под его курированием будет реформа Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Она, в частности, предусматривает передачу определенных функций ведомства в Национальную полицию.
Что известно о Найеме: основное
Источник: "Википедия"
- Украинский политический деятель, народный депутат Украины XVIII созыва. По профессии – журналист, один из основателей "Громадського".
- В ноябре 2019 года Найема назначили на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Он отвечал за связи с органами государственной власти, профильными негосударственными организациями и международными партнерами.
- Осенью 2020 года чиновник возглавил направление работы с активами и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.