Отметим, что Кубракова назначили на должность министра инфраструктуры 20 мая. Сам Найем уже подтвердил информацию о том, что вошел в его команду.

Интересно Претензий и замечаний не было, – экс-министр Криклий прокомментировал свою отставку

Что будет делать Найем

На должности советника на общественных началах Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.

Под его курированием будет реформа Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Она, в частности, предусматривает передачу определенных функций ведомства в Национальную полицию.

Что известно о Найеме: основное

Источник: "Википедия"