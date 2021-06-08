Он считает такую ​​замену лишь очередным этапом внутрикомандной ротации. Потому что такие кадровые перестановки в Кабмине происходят уже не впервые.

Напомним Владислава Криклия уволили из должности министра инфраструктуры

"Для того, чтобы провести работу над своими ошибками, я попытался узнать некоторые предметные замечания, претензии. Но их не было", – рассказал бывший глава Министерства инфраструктуры.

Он отметил, что не видит трагедии в таком решении Рады. Мол, кто-то переходит на другую позицию линейно, а кто-то – вертикально выше.

Криклий ответил, уйдет ли его команда вместе с ним в отставку

На вопрос "Вся ли его команда также уйдет полным составом", Владислав Криклий ответил, что это должен решать новый министр (Александр Кубраков – 24 канал).

Я не знаю, насколько им будет комфортно работать с ним. Изначально так сложилось, что они обособленно работали,

– отметил экс-министр инфраструктуры.

Он считает, что это обусловлено важным упущением в построении эффективной управленческой вертикали. И добавил, что об этом чиновник даже говорил с бывшим премьером Алексеем Гончаруком.

По его словам, в Украине премьер самостоятельно коммуницировал с рядом руководителей центральных органов исполнительной власти, офис – тоже самостоятельно. Поэтому члены команды Мининфраструктуры автономизировались, что вносило определенную сумятицу в рабочий процесс.

Министр инфраструктуры Криклий ушел в отставку: что известно