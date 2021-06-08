Он считает такую замену лишь очередным этапом внутрикомандной ротации. Потому что такие кадровые перестановки в Кабмине происходят уже не впервые.
Напомним Владислава Криклия уволили из должности министра инфраструктуры
"Для того, чтобы провести работу над своими ошибками, я попытался узнать некоторые предметные замечания, претензии. Но их не было", – рассказал бывший глава Министерства инфраструктуры.
Он отметил, что не видит трагедии в таком решении Рады. Мол, кто-то переходит на другую позицию линейно, а кто-то – вертикально выше.
Криклий ответил, уйдет ли его команда вместе с ним в отставку
На вопрос "Вся ли его команда также уйдет полным составом", Владислав Криклий ответил, что это должен решать новый министр (Александр Кубраков – 24 канал).
Я не знаю, насколько им будет комфортно работать с ним. Изначально так сложилось, что они обособленно работали,
– отметил экс-министр инфраструктуры.
Он считает, что это обусловлено важным упущением в построении эффективной управленческой вертикали. И добавил, что об этом чиновник даже говорил с бывшим премьером Алексеем Гончаруком.
По его словам, в Украине премьер самостоятельно коммуницировал с рядом руководителей центральных органов исполнительной власти, офис – тоже самостоятельно. Поэтому члены команды Мининфраструктуры автономизировались, что вносило определенную сумятицу в рабочий процесс.
Министр инфраструктуры Криклий ушел в отставку: что известно
- Народные депутаты 18 мая проголосовали за увольнение Владислава Криклия из Кабмина. Он возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года.
- Новым главой ведомства был назначен Александр Кубраков – глава "Укравтодора".
- Во время пресс-конференции 20 мая президент сообщил, что Владислав Криклий останется в его команде. Для него уже подготовили новую должность, о которой будет сообщено уже потом.