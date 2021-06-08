Він вважає таку заміну лише черговим етапом внутрішньокомандної ротації. Тому що такі кадрові перестановки в Кабміні відбуваються вже не вперше.
Нагадаємо Владислава Криклія звільнили з посади міністра інфраструктури
"Для того, щоб провести роботу над своїми помилками, я спробував дізнатися про деякі предметні зауваження, претензії. Але їх не було", – розповів колишній глава Міністерства інфраструктури.
Він зауважив, що не бачить трагедії в такому рішення Ради. Мовляв, хтось переходить на іншу позиції лінійно, а хтось – вертикально вище.
Криклій відповів, чи піде його команда разом з ним у відставку
На питання "Чи вся команда його також іде повним складом", Владислав Криклій відповів, що це має вирішувати новий міністр (Олександр Кубраков – 24 канал).
Я не знаю, наскільки їм буде комфортно працювати з ним. Від самого початку якось так склалося, що вони відокремлено працювали,
– зазначив ексміністр інфраструктури.
Він вважає, що це зумовлено важливим упущенням у побудові ефективної управлінської вертикалі. І додав, що про це посадовець навіть говорив з колишнім прем'єром Олексієм Гончаруком.
За його словами, в Україні прем'єр самостійно комунікував з низкою керівників центральних органів виконавчої влади, офіс – теж самостійно. Тому члени команди Мінінфраструктури автономізувалися, що вносило певне сум'яття в робочий процес.
Міністр інфраструктури Криклій пішов у відставку: що відомо
- Народні депутати 18 травня проголосували за звільнення Владислава Криклія з Кабміну. Він очолював Міністерство інфраструктури з серпня 2019 року.
- Новим очільником відомства було призначено Олександра Кубракова – очільника "Укравтодору".
- Під час пресконференції 20 травня президент повідомив, що Владислав Криклій залишиться в його команді. Для нього вже підготували нову посаду, про яку буде повідомлено вже згодом.