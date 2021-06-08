Він вважає таку заміну лише черговим етапом внутрішньокомандної ротації. Тому що такі кадрові перестановки в Кабміні відбуваються вже не вперше.

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"Для того, щоб провести роботу над своїми помилками, я спробував дізнатися про деякі предметні зауваження, претензії. Але їх не було", – розповів колишній глава Міністерства інфраструктури.

Він зауважив, що не бачить трагедії в такому рішення Ради. Мовляв, хтось переходить на іншу позиції лінійно, а хтось – вертикально вище.

Криклій відповів, чи піде його команда разом з ним у відставку

На питання "Чи вся команда його також іде повним складом", Владислав Криклій відповів, що це має вирішувати новий міністр (Олександр Кубраков – 24 канал).

Я не знаю, наскільки їм буде комфортно працювати з ним. Від самого початку якось так склалося, що вони відокремлено працювали,

– зазначив ексміністр інфраструктури.

Він вважає, що це зумовлено важливим упущенням у побудові ефективної управлінської вертикалі. І додав, що про це посадовець навіть говорив з колишнім прем'єром Олексієм Гончаруком.

За його словами, в Україні прем'єр самостійно комунікував з низкою керівників центральних органів виконавчої влади, офіс – теж самостійно. Тому члени команди Мінінфраструктури автономізувалися, що вносило певне сум'яття в робочий процес.

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