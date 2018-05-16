Мустафа Джемилев откроет серию украинских семинаров в Стэнфордском университете
Лидер крымских татар откроет семинары 30 мая 2018 года.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook координатор евромайдан SOS Александра Матвийчук.
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По ее словам, в научных кругах на Западе продолжают рассматривать события в Украине через российскую призму.
"Совместными усилиями мы организуем первый семинар по уже согласованным циклах встреч. Надеюсь, что они станут толчком для открытия украинских студий в Стэнфорде как точки притяжения для ученых, интересующихся нашим регионом. Нам очень повезло, потому что в Стэнфорд приедет человек, который не нуждается в особом представлении. И открывать серию украинских семинаров в Стэнфорде будет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев", – отметила она.
Свой выбор Матвийчук объяснила тем, что во времена Советского Союза, Мустафа Джемилев боролся за право крымскотатарского народа вернуться в родной Крым после депортации. Он провел более 15 лет в советских лагерях и тюрьмах. Выдержал самое длительное в мире голодание длиной в 306 дней, которое закончил только после просьбы Андрея Сахарова.
История, которая повторяется дважды, часто приобретает гротескные формы. После оккупации полуострова "неизвестными зелеными человечками", путинский режим запретил Мустафе возвращаться в родной Крым,
– написала Матвийчук.
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