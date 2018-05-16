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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Мустафа Джемілєв відкриє серію українських семінарів у Стенфордському університеті

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Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв / ukranews.com/news

Лідер кримськотатарського народу відкриє семінари 30 травня 2018 року.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook координатор євромайдан SOS Олександра Матвійчук.

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За її словами, в наукових колах на Заході продовжують розглядати події в Україні через російську призму.

"Спільними зусиллями ми організуємо перший семінар по вже узгоджених циклах зустрічей. Сподіваюся, що вони стануть поштовхом для відкриття українських студій в Стенфорді як точки тяжіння для вчених, які цікавляться нашим регіоном. Нам дуже пощастило, тому що в Стенфорд приїде людина, яка не потребує особливого представлення. І відкривати серію українських семінарів в Стенфорді буде лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв", – зазначила вона.

Свій вибір Матвійчук пояснила тим, що за часів Радянського Союзу, Мустафа Джемілєв боровся за право кримськотатарського народу повернутися в рідний Крим після депортації. Він провів більше 15 років у радянських таборах і в'язницях. Витримав найтриваліше в світі голодування довжиною у 306 днів, яке закінчив тільки після прохання Андрія Сахарова.

Історія, яка повторюється двічі, часто набуває гротескних форм. Після окупації півострова "невідомими зеленими чоловічками", путінський режим заборонив Мустафі повертатися в рідний Крим,
– написала Матвійчук.

Теги: Анексія Криму Новини США Новини політики Мустафа Джемілєв
Джерело: 24 Канал
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