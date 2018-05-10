Мустафа Джемілєв озвучив сценарії, за яких Крим знову стане частиною України

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв розповів про два ймовірні варіанти, за яких Крим знову стане українським.

Джемілєв констатував, що останні незаконні вибори, які відбулись на території окупованого півострова дали позитивний сигнал щодо реального ставлення його мешканців до кремлівської влади, пише "Апостроф".

Читайте також: Чубаров розповів, що треба зробити з Кримським мостом, який збудувала Росія

На його переконання, існує лише два сценарії, за яких Крим знову стане частиною України: зміщення Путіна або розпад Росії.

Джемілєв згадав слова Волкера про те, що звільнення анексованого Криму може відбутись за таким же сценарієм, за яким свого часу балтійські країни були звільнені від радянського тягаря.

Волкер, мабуть, має на увазі розпад СРСР і звільнення балтійських країн. Ми теж про це говоримо – це один з варіантів. Другий варіант – це зміщення головного режисера захоплення Криму Путіна,

– наголосив лідер кримських татар.

За словами Джемілєва, ці два варіанти є найбільш прийнятними.

Він також висловив сподівання, що це процес не затягнеться надовго, оскільки антиросійські санкції є досить ефективними.

"Я не думаю, що те, про що ми говоримо - відхід Путіна або розпад Росії - розтягнеться надовго. Зараз динамічний час, і санкції досить ефективні. Їх не зовсім достатньо для того, щоб це було швидше. Але вони роблять свою справу і у підсумку призведуть до таких результатів", – наголосив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу.