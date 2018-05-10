20:51
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Мустафа Джемілєв озвучив сценарії, за яких Крим знову стане частиною України

2688 Читать новость на русском
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв / 24 Канал

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв розповів про два ймовірні варіанти, за яких Крим знову стане українським.

Джемілєв констатував, що останні незаконні вибори, які відбулись на території окупованого півострова дали позитивний сигнал щодо реального ставлення його мешканців до кремлівської влади, пише "Апостроф".

Читайте також: Чубаров розповів, що треба зробити з Кримським мостом, який збудувала Росія

На його переконання, існує лише два сценарії, за яких Крим знову стане частиною України: зміщення Путіна або розпад Росії.

Джемілєв згадав слова Волкера про те, що звільнення анексованого Криму може відбутись за таким же сценарієм, за яким свого часу балтійські країни були звільнені від радянського тягаря.

Волкер, мабуть, має на увазі розпад СРСР і звільнення балтійських країн. Ми теж про це говоримо – це один з варіантів. Другий варіант – це зміщення головного режисера захоплення Криму Путіна,
– наголосив лідер кримських татар.

За словами Джемілєва, ці два варіанти є найбільш прийнятними.

Він також висловив сподівання, що це процес не затягнеться надовго, оскільки антиросійські санкції є досить ефективними.

"Я не думаю, що те, про що ми говоримо - відхід Путіна або розпад Росії - розтягнеться надовго. Зараз динамічний час, і санкції досить ефективні. Їх не зовсім достатньо для того, щоб це було швидше. Але вони роблять свою справу і у підсумку призведуть до таких результатів", – наголосив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Мустафа Джемілєв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 186
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 375
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2016
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1204
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 479
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук