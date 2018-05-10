22:28
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Мустафа Джемилев озвучил сценарии, при которых Крым снова станет частью Украины

1267 Читати новину українською
Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев / 24 Канал

Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал о двух вероятных вариантах, при которых Крым снова станет украинским.

Джемилев констатировал, что последние незаконные выборы, которые состоялись на территории оккупированного полуострова дали положительный сигнал относительно реального отношения его жителей к кремлевской власти, пишет "Апостроф".

Читайте также: Чубаров рассказал, что надо сделать с Крымским мостом, который построила Россия

По его убеждению, существует только два сценария, при которых Крым снова станет частью Украины: смещение Путина или распад России.

Джемилев вспомнил слова Волкера о том, что освобождение аннексированного Крыма может состояться по такому же сценарию, по которому в свое время балтийские страны были освобождены от советского бремени.

Волкер, видимо, имеет в виду распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим – это один из вариантов. Второй вариант – это смещение главного режиссера захвата Крыма Путина,
– подчеркнул лидер крымских татар.

По словам Джемилева, эти два варианта являются наиболее приемлемыми.

Он также выразил надежду, что этот процесс не затянется надолго, поскольку антироссийские санкции являются достаточно эффективными.

"Я не думаю, что то, о чем мы говорим - уход Путина или распад России - растянется надолго. Сейчас динамичное время, и санкции достаточно эффективны. Их не совсем достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в итоге приведут к таким результатам", – подчеркнул Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Мустафа Джемилев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук