Мустафа Джемилев озвучил сценарии, при которых Крым снова станет частью Украины

Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал о двух вероятных вариантах, при которых Крым снова станет украинским.

Джемилев констатировал, что последние незаконные выборы, которые состоялись на территории оккупированного полуострова дали положительный сигнал относительно реального отношения его жителей к кремлевской власти, пишет "Апостроф".

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По его убеждению, существует только два сценария, при которых Крым снова станет частью Украины: смещение Путина или распад России.

Джемилев вспомнил слова Волкера о том, что освобождение аннексированного Крыма может состояться по такому же сценарию, по которому в свое время балтийские страны были освобождены от советского бремени.

Волкер, видимо, имеет в виду распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим – это один из вариантов. Второй вариант – это смещение главного режиссера захвата Крыма Путина,

– подчеркнул лидер крымских татар.

По словам Джемилева, эти два варианта являются наиболее приемлемыми.

Он также выразил надежду, что этот процесс не затянется надолго, поскольку антироссийские санкции являются достаточно эффективными.

"Я не думаю, что то, о чем мы говорим - уход Путина или распад России - растянется надолго. Сейчас динамичное время, и санкции достаточно эффективны. Их не совсем достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в итоге приведут к таким результатам", – подчеркнул Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.