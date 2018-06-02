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Мусульмане Германии обвиняют правительство Баварии в двойных стандартах из-за распятия

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Еще 25 апреля премьер-министр Баварии Маркус Седер поцепил крест во входной зоне в Баварской государственной канцелярии
Еще 25 апреля премьер-министр Баварии Маркус Седер поцепил крест во входной зоне в Баварской государственной канцелярии / dw.com

Мусульманские группы Германии обвиняют баварское правительство в двойных стандартах за постановление о крестах на административных зданиях региона, которое 1 июня вступило в действие.

Об этом сообщает Reuters.

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У нас, мусульман, нет проблем ни с крестом, ни с ценностью религии в общественной жизни. Однако нейтралитет правительства должен оставаться неизменным,
– подчеркнул лидер мусульманской общины Айман Мазек.

Кроме этого, в мусульманских общинах назвали "двойными стандартами" запрет женщинам носить традиционный платок на административных должностях в баварской столице Мюнхене параллельно с размещением христианских крестов на админзданиях.

Напомним, 25 апреля правительство Баварии приказало установить кресты на всех государственных зданиях региона. Распятие является обязательными также в судах и школах. Премьер-министр Баварии Маркус Седер считает, что такое решение никак не нарушает конституцию и религиозный нейтралитет.
Согласно постановлению баварского правительства, 1 июня во всех официальных учреждениях региона должно быть вывешено распятие.

Теги: Новости политики религия
Источник: 24 Канал
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