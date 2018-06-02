Мусульмани Німеччини звинувачують уряд Баварії у подвійних стандартах через розп'яття

Мусульманські групи Німеччини звинувачують баварський уряд у подвійних стандартах через постанову про хрести на адміністративних будівлях регіону, яка 1 червня вступила в дію.

Про це повідомляє Reuters.

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У нас, мусульман, немає проблем ні з хрестом, ні з цінністю релігії в суспільному житті. Однак нейтралітет уряду повинен залишатися незмінним,

– наголосив лідер мусульманської общини Айман Мазек.

Окрім цього, у мусульманських общинах назвали "подвійними стандартами" заборону жінкам носити традиційну хустку на адміністративних посадах у баварській столиці Мюнхені паралельно з розміщенням християнських хрестів на адмінбудівлях.

Нагадаємо, 25 квітня уряд Баварії наказав встановити хрести на всіх державних будівлях регіону. Розп'яття є обов'язковими також у судах та школах. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер вважає, що таке рішення ніяк не порушує конституцію та релігійний нейтралітет.

Згідно з постановою баварського уряду, 1 червня в усіх офіційних установах регіону мають бути вивішені розп'яття.