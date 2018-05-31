У Данії заборонили носити нікаб і бурку

Данський парламент ухвалив рішення про заборону носіння одягу, який закриває обличчя, у громадських місцях. До переліку зокрема включили нікаб і бурку.

Ухвалений закон набуде чинності вже з 1 серпня цього року, передає "Радіо Свобода".

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Мати закрите обличчя у громадських місцях є несумісним із цінностями данського суспільства,

– заявляв раніше міністр юстиції країни Папе Поульсен.

Зазначається, що закон поширюється як на жителів Данії, так і на туристів. Згідно нової ухвали, за порушення закону перші три рази загрожує штраф у розмірі однієї тисячі данських крон (орієнтовно 160 доларів). За четверте порушення штраф може бути збільшений до десяти тисяч крон (1600 доларів).

Додамо, що за останні декілька років носіння одягу та головних уборів, що закривають обличчя, вже було заборонене у таких країнах: Бельгія, Франція, Австрія, Болгарія, Нідерланди, а також у південному регіоні Німеччини – Баварії.

Що таке нікаб? Це жіночий головний убір, що закриває обличчя, із вузьким прорізом для очей. Нікаб, на відміну від хіджаба, мусульманам носити не обов'язково, проте він широко розповсюджений у мусульманських країнах. Зокрема, у Судані та Саудівській Аравії його необхідно носити, якого б віросповідання ви не було.



Що таке бурка? Це верхній одяг жінок у Середній Азії та на Близькому Сході у вигляді халата з довгими псевдорукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя.