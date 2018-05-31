В Дании запретили носить никаб и бурку

Датский парламент принял решение о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. В перечень в частности включены никаб и бурка.

Принятый закон вступит в силу уже с 1 августа этого года, передает "Радио Свобода".

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Иметь закрытое лицо в общественных местах является несовместимым с ценностями датского общества,

– заявлял ранее министр юстиции страны Папе Поульсен.

Отмечается, что закон распространяется как на жителей Дании, так и на туристов. Согласно нового постановления, за нарушение закона первые три раза грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (ориентировочно 160 долларов). За четвертое нарушение штраф может быть увеличен до десяти тысяч крон (1600 долларов).

Добавим, что за последние несколько лет ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, уже было запрещено в таких странах: Бельгия, Франция, Австрия, Болгария, Нидерланды, а также в южном регионе Германии – Баварии.

Что такое никаб?

Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб, в отличие от хиджаба, мусульманам носить не обязательно, однако он широко распространен в мусульманских странах. В частности, в Судане и Саудовской Аравии его необходимо носить, какого бы вероисповедания вы не были.



Что такое бурка?

Это верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавами и волосяной сеткой, закрывающей лицо.