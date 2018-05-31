18:49
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
30°C 17°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Дании запретили носить никаб и бурку

105 Читати новину українською
Датский парламент запретил ношение никаба и бурки в общественных местах
Датский парламент запретил ношение никаба и бурки в общественных местах / eirinika.gr

Датский парламент принял решение о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. В перечень в частности включены никаб и бурка.

Принятый закон вступит в силу уже с 1 августа этого года, передает "Радио Свобода".

Читайте также: Австралийка стала первой мусульманской балериной: фото и видео

Иметь закрытое лицо в общественных местах является несовместимым с ценностями датского общества,
– заявлял ранее министр юстиции страны Папе Поульсен.

Отмечается, что закон распространяется как на жителей Дании, так и на туристов. Согласно нового постановления, за нарушение закона первые три раза грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (ориентировочно 160 долларов). За четвертое нарушение штраф может быть увеличен до десяти тысяч крон (1600 долларов).

Добавим, что за последние несколько лет ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, уже было запрещено в таких странах: Бельгия, Франция, Австрия, Болгария, Нидерланды, а также в южном регионе Германии – Баварии.

Что такое никаб?
Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб, в отличие от хиджаба, мусульманам носить не обязательно, однако он широко распространен в мусульманских странах. В частности, в Судане и Саудовской Аравии его необходимо носить, какого бы вероисповедания вы не были.


Что такое бурка?
Это верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавами и волосяной сеткой, закрывающей лицо.

Теги: Новости политики Дания религия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 128
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сегодня, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 923
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
311
Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на
сегодня, 16:30 Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
527
Как бросить курить: 6 нестандартных способов
сегодня, 16:01 Как бросить курить: 6 нестандартных способов
Настя Сукач 6200
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук