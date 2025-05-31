Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформа. Об уникальной экспозиции рассказали представители Украинского института в Праге.

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Музея освободительной борьбы Украины в Праге открыл юбилейную выставку

Экспозиция о культурном наследии Украины показана на выставке в чешской Праге. Здесь – и уникальные архивные материалы, и работы о непрерывности украинского культурного процесса, и боль современной войны за независимость, в которой от действий России также немало страдает наше наследие и идентичность.

Сохранить память – наш долг. Память является основой нашей идентичности, которую сегодня Москва снова пытается уничтожить,

– прокомментировал экспозицию посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич.

Сейчас Музей празднует 100 лет. В течение этого времени работники сделали много работы, чтобы хранить память о борьбе и победе Украины. Заведение основали эмигранты, которые тяжело переживали потерю государственности после Украинской революции 1917–1921 годов. Столетие назад музей стал духовным пристанищем для тех, кто выступал за свободную Украину.

"Эта выставка – это мост между поколениями, свидетельство устойчивости наших традиций", – отметил директор Украинского института в Праге Ростислав Прокопюк.

Сенатор Чехии Зденек Нитра сказал, что через такую культурную дипломатию усиливаются и укрепляются союзнические отношения Украины и Чехии.

Председатель правления Республиканского фонда Украины Артем Миколайчук рассказал, что открытая выставка не только позволяет почтить украинскую культуру, но и начинает деятельность их инициативы в Чехии”.

Так Республиканский фонд Украины 30 мая подписал меморандум о сотрудничестве с Украинским институтом в Праге. Вместе они будут внедрять инициативу по продвижению украинской культуры и укреплению отношений двух народов.

Среди дальнейших планов фонда является сотрудничество украинцев и чехов в изучении истории Голодомора, создание карты "Украинские места Праги" и программы для изучения украинского языка, истории и культуры, а также украинского языка для чехов.

РФУ подписал меморандум с Украинским институтом в Праге / Фото Республиканский фонд Украины

Выставка к 100-летию основания Музея освободительной борьбы Украины в Праге будет работать в течение июня в галерее Vrtbovská zahrada. Вход на выставку свободный.

Произведения украинского изобразительного искусства, которые пережили бомбардировки Праги 1945 года, когда был разрушен украинский музей, до сих пор малоизвестны широким кругам как украинских, так и чешских поклонников искусства. Поэтому этой выставкой начинаем знакомить чешскую и украинскую общественность с достоянием и культурным наследием Украины в Праге,

– рассказала культурный менеджер и руководитель программ РФУ Ярина Ясиневич.

К слову, украинский музей в Праге получил поддержку правительства Томаша Гаррига Масарика. Первую выставку здесь открыли 1 июля 1925 года. В 1938 году украинцы купили дом, где с 1939 года размещен музей.

Напомним, Мариупольский краеведческий музей, экспозиции которого были уничтожены и похищены оккупантами, тоже решил сохранить культурное наследие с помощью электронного каталога.