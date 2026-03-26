"Цена выросла в 82 раза": куда ушли деньги от продажи Tesla мужа экс-чиновницы Минэнерго

Муж бывшей заместительницы министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук продал за 820 000 гривен автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска. Интересно, что в свое время купить эту машину ему удалось всего за 10 000 гривен, а вырученные деньги Денис Мержук потратил на обновленную модель.

Об этом рассказали расследователи "Слідство.Інфо".

Что известно об успешной продаже Tesla?

В мае 2024 года Денис Мержук купил Tesla Model 3 2022 года всего за 10 тысяч гривен, хотя обычно такие авто стоят примерно от 19 до 23 тысяч долларов.

Отметим, что Ольга Юхимчук занимала должность заместителя министра энергетики по евроинтеграции с августа 2025 года, но в конце того же года уволилась по собственному желанию. На должности она занималась вопросами энергетической стабильности, работала в условиях российских атак на энергосистему.

Женщина объяснила журналистам "Слідства.Інфо", что не участвовала в сделке и не знает деталей продажи. Согласно ее декларации за 2025 год, Мержук продал этот автомобиль уже за 820 тысяч гривен. В том же месяце он приобрел другую Tesla Model 3, но уже 2023 года. На это он потратил примерно такую же сумму.

В 2025 году Юхимчук заработала более 660 тысяч гривен в Министерстве энергетики и еще более 930 тысяч – в Министерстве защиты окружающей среды. Дополнительно она получила еще около 10 тысяч гривен соцвыплат.

Ее муж, Денис Мержук, занимается бизнесом. Он имеет ФЛП по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий. За год Мержук заработал на этом почти 6 миллионов гривен, а также получил около 250 тысяч гривен зарплаты от компании "Кузнецовский хлебозавод", которая принадлежит отцу Юхимчук – Юрию.

Почему Юхимчук ушла из Минэнерго?