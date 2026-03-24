Расследование о ближайших родственниках Ярослава Дубневича опубликовали NGL.media.

Как родственники депутата Дубневича поселились в Аргентине?

Как выяснилось, на время начала полномасштабного вторжения России в Украину Роксолана Пиртко находилась за границей, однако 5 марта 2022 года она пересекла венгерскую границу и на несколько часов заехала на украинскую территорию, чтобы вывезти 2,33 миллиона евро наличными.

Эти деньги, якобы полученные от предпринимательской деятельности, Роксолана положила на собственный счет в словацком Tatra Bank.

Однако в НАБУ считают, что средства могли легализовать из незаконных сделок отца-нардепа. В декабре 2022 года Антикоррупционный суд арестовал эти деньги.

Уже в следующем году Роксолана и ее муж Михаил Пиртко вложили по меньшей мере 240 тысяч евро в бизнес в Словакии и приобрели дом в Братиславе за 600 тысяч евро, который уже в марте 2024 года арестовал суд.

При покупке они указали адрес в селе Вышний Казимир, где дом принадлежал словаку Станиславу Обицкому, почетному консулу Украины во Враново-над-Теплой.

Заметим! До 2018 года Обицкий владел компанией MOGRA s.r.o., что потом перешла к Михаилу Костюку, бывшего гендиректора Укрзализныци, причастного к продаже патента братьев Дубневичей "с наценкой". После продажи компании словак еще много лет был директором компании, которой владел Костюк и его сын.

Кроме Словакии, Роксолана пыталась освоиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, в ноябре 2022 года купила квартиру в центре Дубая за 1,2 миллиона евро и открыла там маркетинговую компанию. Это помещение сейчас сдают в аренду.

В 2024 году она родила ребенка в Буэнос-Айресе и подала на аргентинское гражданство. В октябре 2025 года Роксолана, аргументируя свои просьбы эскалацией военных действий в Украине и необходимостью организовать переезд в Аргентину матери Натальи Дубневич, добилась ускоренного принятия присяги и таки стала гражданкой Аргентины. Ее муж получил гражданство на год раньше.



Роксолана Пиртко, дочь Ярослава Дубневича / Фото с ее страницы

Кстати, сваты Дубневичей Светлана и Сергей Пиртко тоже вскоре могут переехать в Аргентину, ведь получить, как отмечает Nosis, люди с такими данными уже получили налоговые номера в Буэнос-Айресе.

Что известно о самом депутате-беглеце?

Ярослав Дубневич скрывается за границей, его точное местонахождение пока неизвестно. Он является фигурантом дел о хищении 93 миллионов гривен Укрзализныци и может быть причастен к газовой сделке на 2 миллиарда гривен.

После получения подозрения в октябре 2023 года Дубневич выехал из Украины, его объявили в международный розыск. Следствие установило, что 8 октября 2023 года он пересек румыно-венгерскую границу, а впоследствии использовал приложение "Дія" с IP-адресов в Нидерландах, Румынии, Польше и Испании.



Нардеп Ярослав Дубневич / Фото Олега Федонюка

По версии следствия, деньги от газовой сделки Дубневич перечислил на оффшорные счета и кипрские компании, которые выдавали кредиты для семейных проектов, в частности на строительство ТРЦ "Спартак", принадлежащего его дочери, Роксолане. Через эти операции семья получила более 22 миллионов евро и 9 миллионов долларов в виде займов и кредитов.

