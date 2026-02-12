Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о расследовании?

Расследование началось после обнародования материала Bihus.Info: журналисты сообщили, что родственники прокуроров приобрели объекты недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области.

Речь идет о люксовом апарт-комплексе Glacier Premium Apartments в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года.

По данным журналистского расследования, указанные приобретения могут не соответствовать уровню доходов, отраженных в декларациях, что требует проверки в рамках действующего законодательства,

– заявили в Офисе Генпрокурора.

В списке инвесторов журналисты нашли родственников сразу трех прокуроров:

начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка;

прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины;

руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитка.

Сейчас служебное расследование проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре" и Инструкции о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

В Офисе Генпрокурора отметили, что по результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом.

О каком комплексе идет речь?