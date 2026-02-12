Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Что известно о расследовании?
Расследование началось после обнародования материала Bihus.Info: журналисты сообщили, что родственники прокуроров приобрели объекты недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области.
Речь идет о люксовом апарт-комплексе Glacier Premium Apartments в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года.
По данным журналистского расследования, указанные приобретения могут не соответствовать уровню доходов, отраженных в декларациях, что требует проверки в рамках действующего законодательства,
– заявили в Офисе Генпрокурора.
В списке инвесторов журналисты нашли родственников сразу трех прокуроров:
- начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка;
- прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины;
- руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитка.
Сейчас служебное расследование проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре" и Инструкции о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.
В Офисе Генпрокурора отметили, что по результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом.
О каком комплексе идет речь?
Комплекс официально заработал 1 января 2026 года. На его торжественном открытии выступали DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группа TVORCHI, а ведущим был Григорий Решетник.
Проект позиционируют как премиум-класса: в начале продаж цена за квадратный метр стартовала от 4 тысяч долларов. Сейчас все апартаменты от застройщика распроданы, их можно приобрести только на вторичном рынке.
Кроме родственников прокуроров, среди владельцев журналисты нашли местных депутатов и чиновников ОВА, экс-сотрудников Нацгвардии, СНБО и Луцкого горсовета.