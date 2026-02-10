Подробности резонансного дела завладения недвижимостью раскрыли журналисты-расследователи из Bihus.Info.

Что известно о владельцах апартаментов в "Glacier"?

Комплекс официально заработал 1 января 2026 года. На его торжественном открытии выступали DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группа TVORCHI, а ведущим был Григорий Решетник.

Заметим! Проект позиционируют как премиум-класса: в начале продаж цена за квадратный метр стартовала от 4 тысяч долларов. Сейчас все апартаменты от застройщика распроданы, их можно приобрести только на вторичном рынке.

Среди владельцев журналисты обнаружили родственников трех прокуроров. В частности теща начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка в 2023 году приобрела 50 квадратных метров ориентировочной стоимостью от 200 тысяч долларов. Сама женщина ранее бизнесом не занималась.

А жена прокурора владеет двумя апартаментами в других буковельских комплексах ("Hvoya" и "Escape City"). В целом семья Синюка с начала полномасштабного вторжения инвестировала в недвижимость Буковеля около 500 тысяч долларов.

В то же время отец прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины в 2023 году купил 30 квадратных метров примерно за 130 тысяч долларов.

К тому же тесть руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко осенью 2025 года приобрел 37 квадратных метров площади апартаментов, которые стоили ему около 180 тысяч долларов. Чечитко отметил, что сам апартаментами не пользуется, а его тесть и теща имеют собственный бизнес, поэтому могли позволить себе такую покупку.

Кто еще владеет квадратными метрами в "Glacier"?

Кроме прокурорских семей, журналисты нашли инвестиции близких к таким лицам:

жена бывшего члена ВЛК в Винницкой области Евгения Пазюка вложила около 160 тысяч долларов. В его декларациях таких средств не было. Пазюк объяснил, что деньги существовали, но не декларировались, часть суммы семья якобы одолжила;

теща депутата Каменец-Подольского горсовета и главного врача Виталия Шевчука в 2023 году купила 26 квадратных метров примерно за 115 тысяч долларов. По данным расследования, бизнеса у нее не было;

около 40 квадратных метров оформили на брата жены заместителя председателя Хмельницкой ОВА Владислава Фалюша (Тимура Бичканова), стоимость составила ориентировочно 160 тысяч долларов. Фалюш заявил, что не имеет отношения к этой недвижимости и не пользуется ею;

65 квадратных метров приобрела бывшая жена экс-чиновника Нацгвардии Владимира Федоровского – примерно за год до обысков НАБУ по делу о коррупционных тендерах;

сестра тестя бывшего чиновника СНБО и таможни Валерия Жалдака (Надежда Титомир) инвестировала не менее 110 тысяч долларов. Жалдак заверил, что ничего об этом не знает и сам апартаментами не пользуется;

чиновница Луцкого горсовета Юлия Соломко в 2023 году вместе с партнершей приобрела 30 квадратных метров, но эту недвижимость в декларации не указала. После вопросов журналистов разговор прекратился.

