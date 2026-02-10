Подробиці резонансовї справи заволодіння нерухомістю розкрили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Що відомо про власників апартаментів у "Glacier"?

Комплекс офіційно запрацював 1 січня 2026 року. На його урочистому відкритті виступали DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI, а ведучим був Григорій Решетнік.

Зауважимо! Проєкт позиціюють як преміум-класу: на початку продажів ціна за квадратний метр стартувала від 4 тисяч доларів. Наразі всі апартаменти від забудовника розпродані, їх можна придбати лише на вторинному ринку.

Серед власників журналісти виявили родичів трьох прокурорів. Зокрема теща начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка у 2023 році придбала 50 квадратних метрів орієнтовною вартістю від 200 тисяч доларів. Сама жінка раніше бізнесом не займалася.

А дружина прокурора володіє двома апартаментами в інших буковельських комплексах ("Hvoya" та "Escape City"). Загалом родина Синюка з початку повномасштабного вторгнення інвестувала в нерухомість Буковеля близько 500 тисяч доларів.

Водночас батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини у 2023 році купив 30 квадратних метрів приблизно за 130 тисяч доларів.

До того ж тесть керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка восени 2025 року придбав 37 квадратних метрів площі апартаментів, які коштували йому близько 180 тисяч доларів. Чечітко зазначив, що сам апартаментами не користується, а його тесть і теща мають власний бізнес, тож могли дозволити собі таку покупку.

Хто ще володіє квадратними метрами у "Glacier"?

Окрім прокурорських родин, журналісти знайшли інвестиції близьких до таких осіб:

дружина колишнього члена ВЛК у Вінницькій області Євгена Пазюка вклала близько 160 тисяч доларів. У його деклараціях таких коштів не було. Пазюк пояснив, що гроші існували, але не декларувалися, частину суми родина нібито позичила;

теща депутата Кам'янець-Подільської міськради та головного лікаря Віталія Шевчука у 2023 році купила 26 квадратних метрів приблизно за 115 тисяч доларів. За даними розслідування, бізнесу в неї не було;

близько 40 квадратних метрів оформили на брата дружини заступника голови Хмельницької ОВА Владислава Фалюша (Тимура Бічканова), вартість склала орієнтовно 160 тисяч доларів. Фалюш заявив, що не має стосунку до цієї нерухомості й не користується нею;

65 квадратних метрів придбала колишня дружина ексчиновника Нацгвардії Володимира Федоровського – приблизно за рік до обшуків НАБУ у справі про корупційні тендери;

сестра тестя колишнього посадовця РНБО та митниці Валерія Жалдака (Надія Титомир) інвестувала щонайменше 110 тисяч доларів. Жалдак запевнив, що нічого про це не знає і сам апартаментами не користується;

посадовиця Луцької міськради Юлія Соломко у 2023 році разом із партнеркою придбала 30 квадратних метрів, але цю нерухомість у декларації не вказала. Після запитань журналістів розмова припинилася.

