Такую информацию обнародовало Министерство обороны Южной Кореи. В ведомстве подтвердили, что сенсацию совершил именно перебежчик из КНДР.
Редкий случай: мужчина сбежал из Южной Кореи в КНДР
Военные изучили видео с камер наблюдения
Военные Южной Кореи изучили видео с камер наблюдения и выяснили, что этот самый мужчина – при этом в этой же одежде – пересекал границу в обратном направлении в ноябре 2020 года.
В Южной Корее с этого времени 30-летний мужчина работал уборщиком. В КНДР он был гимнастом, почему решил вернуться – неизвестно.
Южная Корея направила письмо с просьбой защитить беглеца
Представители Сеула направили письмо в Пхеньян с просьбой защитить беглеца. Однако какая судьба ждала мужчину на родине – не сообщили.
Что известно о незаконном пересечении границы:
- Бегство мужчины зафиксировали пограничные камеры с тепловизорами 1 января.
- Именно тогда он взобрался через забор из колючей проволоки, однако охранник его не заметил.
- Обычно границу пересекают наоборот: жители КНДР отправляются в Южную Корею для поисков лучшей судьбы.
- В КНДР сейчас действует приказ для пограничников стрелять в каждого приближающегося к границе.
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